Заммэра Москвы Ефимов: участок в Сосенском инвестор реорганизует по КРТ

Москва заключила с инвестором договор, согласно которому неэффективно используемую территорию в поселении Сосенском в Троицком и Новомосковском административных округах преобразят по программе комплексного развития территорий.
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