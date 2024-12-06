В США пообещали Киеву дополнительную военную помощь к середине января 2025 года

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) Андреем Ермаком пообещал ему дополнительную военную помощь и поддержку к середине 2025 года.