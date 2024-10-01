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Иваново

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Региональный форум «Твори добро» объединил 300 волонтёров со всей Ивановской области

Форум «Твори добро» прошёл на площадке центра «Солярис». Главной темой мероприятия стала организация волонтерской поддержки в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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