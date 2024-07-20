Intel выпустила Core i9-14901KE и восемь других процессоров без E-ядер Компания Intel без...

Intel выпустила Core i9-14901KE и восемь других процессоров без E-ядерКомпания Intel без особого шума представила новую серию процессоров в рамках своего 14-го поколения настольных CPU, особенностью которых является отсутствие энергоэффективных E-ядер (E-Cores), которые до сих пор были обязательным атрибутом представителей семейства Raptor Lake.