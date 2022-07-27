Ученые всерьез опасаются за ладожскую нерпу

Нерпы оказались одним из наиболее уязвимых видов Ладожского озера. Загрязнение воды промышленными отходами привело к ослаблению иммунитета и резкому росту заболеваемости животных, говорят говорят специалисты национального парка “Ладожские шхеры”.
Нерпы оказались одним из наиболее уязвимых видов Ладожского озера. Загрязнение воды промышленными отходами привело к ослаблению иммунитета и резкому росту заболеваемости животных, говорят говорят специалисты национального парка “Ладожские шхеры”.
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