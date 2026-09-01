Медведково
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Медведково

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В районе Южное Медведково проведут акарицидную обработку

Завтра, 2 сентября, на территории района Южное Медведково специалисты проведут акарицидную обработку против клещей.

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