В районе Южное Медведково проведут акарицидную обработку

Завтра, 2 сентября, на территории района Южное Медведково специалисты проведут акарицидную обработку против клещей.
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