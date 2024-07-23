Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 505 подписчиков

Не пригодилась: После увольнения Чулпан Хаматова докатилась до неблагополучных районов. Выступать придётся в ангаре

Не пригодилась: После увольнения Чулпан Хаматова докатилась до неблагополучных районов. Выступать придётся в ангаре

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова после увольнения из Нового Рижского театра оказалась в неблагополучном районе латвийской столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
Какая актерка, такие и подмостки.
Ответить
12 час.
Dash45
мне до неё ро х@
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх