Врачи Тобольска спасли женщину от осложнений запущенного диабета

Врачи областной больницы № 3 в Тобольске спасли пожилую пациентку с запущенным диабетом.Врачи областной больницы № 3 в Тобольске спасли 62-летнюю пациентку с запущенным диабетом, который вызвал серьёзные осложнения.
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