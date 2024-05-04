Иркә: «Тормыш иптәшем дә намазда. Ул миңа өйләнгәндә Аллаһы Тәгаләгә артык якын түгел иде. Өйләнешкәч тә мин аны.
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Иркә: «Тормыш иптәшем дә намазда. Ул миңа өйләнгәндә Аллаһы Тәгаләгә артык якын түгел иде. Өйләнешкәч тә мин аны.