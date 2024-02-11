На президентских выборах в Финляндии победил Александр Стубб

ХЕЛЬСИНКИ, 12 февраля, ФедералПресс. Кандидат от правящей правоцентристской Национальной коалиционной партии Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов, сообщает Министерства юстиции республики.
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