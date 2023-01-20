В МВД по Чувашии подвели итоги всероссийской акции «Студенческий десант»

Встречу со студентами провел министр внутренних дел республики Виктор Шметков. В МВД по Чувашской Республике подвели итоги всероссийской акции «Студенческий десант», которая прошла в регионе с 16 по 20 января во взаимодействии с Общественным советом при Министерстве.