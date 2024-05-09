В Алтайском крае жители готовятся к майскому нашествию комаров

В Алтайском крае в ближайшие недели ожидается значительное увеличение численности комаров. Как сообщает доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова, это связано с весенним паводком, который привёл к образованию множества мелких водоёмов, идеальных для размножения комаров.