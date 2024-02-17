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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Helldivers 2 обогнала Halo Infinite по количеству одновременных игроков в Steam Кооперати...

Helldivers 2 обогнала Halo Infinite по количеству одновременных игроков в Steam Кооперати...

Helldivers 2 обогнала Halo Infinite по количеству одновременных игроков в SteamКооперативный шутер Helldivers 2 не желает сбавлять обороты: недавно он превысил отметку в 250 000 одновременных игроков в Steam, и теперь, когда наступили выходные, как многие и ожидали, это число продолжает расти.

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