Helldivers 2 обогнала Halo Infinite по количеству одновременных игроков в Steam Кооперати...

Helldivers 2 обогнала Halo Infinite по количеству одновременных игроков в SteamКооперативный шутер Helldivers 2 не желает сбавлять обороты: недавно он превысил отметку в 250 000 одновременных игроков в Steam, и теперь, когда наступили выходные, как многие и ожидали, это число продолжает расти.