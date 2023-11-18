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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» и 2Drots сойдутся в товарищеском матче на «ВТБ Арене». На поле ожидаются Кузнецов и Личка

18 ноября, суббота «Динамо Москва» – 2Drots, начало в 17:30 Матч пройдет в Москве, на «ВТБ Арене». Примечание: время начала матча – московское.

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