Пилот нарисовал Мону Лизу в небе над США с помощью маршрута самолета

Американский пилот за несколько часов полета на самолете Cessna R182 Skylane RG создал в небе над США изображение Моны Лизы.
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