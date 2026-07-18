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Джордж Биби: Трамп вряд ли верит в способность Украины выиграть войну, но избегает конфликта с Европой

Джордж Биби: Трамп вряд ли верит в способность Украины выиграть войну, но избегает конфликта с Европой

Американский эксперт Джордж Биби считает, что Дональд Трамп не верит в возможность военной победы Украины, а итоговое заявление саммита G7 отражает скорее нежелание президента США публично спорить с европейскими союзниками.

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