Джордж Биби: Трамп вряд ли верит в способность Украины выиграть войну, но избегает конфликта с Европой

Американский эксперт Джордж Биби считает, что Дональд Трамп не верит в возможность военной победы Украины, а итоговое заявление саммита G7 отражает скорее нежелание президента США публично спорить с европейскими союзниками.
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