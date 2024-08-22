За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано три ДТП с пострадавшими

В 09-00 на улице Ермака 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 212140» при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с движущимся по главной автомобилем «ВАЗ 2114» под управлением 62-летнего мужчины.
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