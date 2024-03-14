В Госдуме допустили сохранение только 5-летнего срока действия ИИС-3

Комитет Госдумы по финансовому рынку, представители Минфина и Центробанка обсудили сохранение только пятилетнего срока для получения льгот от открытия индивидуального инвестиционного счета нового типа вне зависимости от года заключения договора, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в Telegram-канале.