Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Лукашенко призвал к порядку в лесу

Лукашенко призвал к порядку в лесу

Ставшему новым главой Минлесхоза Белоруссии Сергею Ульдиновичу следует «закрутить как следует» систему работы в этой сфере, поскольку лес и сельское хозяйство наряду с промышленностью «это все, что мы сегодня имеем», заявил при назначении нового министра президент страны Александр Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии