Лукашенко призвал к порядку в лесу

Ставшему новым главой Минлесхоза Белоруссии Сергею Ульдиновичу следует «закрутить как следует» систему работы в этой сфере, поскольку лес и сельское хозяйство наряду с промышленностью «это все, что мы сегодня имеем», заявил при назначении нового министра президент страны Александр Лукашенко.
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