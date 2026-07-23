Лукашенко призвал к порядку в лесу

Ставшему новым главой Минлесхоза Белоруссии Сергею Ульдиновичу следует «закрутить как следует» систему работы в этой сфере, поскольку лес и сельское хозяйство наряду с промышленностью «это все, что мы сегодня имеем», заявил при назначении нового министра президент страны Александр Лукашенко.