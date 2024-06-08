Богатый урожай черешни, персиков и абрикосов представлен на ярмарках выходного дня

Летние ярмарки открылись утром 8 июня в краевой столице.На ярмарках выходного дня краснодарцы могут приобрести молодой картофель, томаты и огурцы, молодой чеснок, зелень, морковь, свекла, кабачки, баклажаны.
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