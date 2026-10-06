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Регионы России

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Елена Перминова впервые за 17 лет пропустила Парижскую неделю моды

Елена Перминова впервые за 17 лет пропустила Парижскую неделю моды

Российская модель Елена Перминова, которой недавно исполнилось 40 лет, впервые за 17 лет пропустила Неделю моды в Париже.

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