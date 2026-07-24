Горячая линия поможет родителям в вопросах, связанных с деятельностью детских лагерей

Столичный Департамент культуры запустил новую горячую линию для родителей московских школьников. Обратиться за помощью можно, если во время отдыха ребенка произошла чрезвычайная ситуация или деятельность детского лагеря была ограничена.
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