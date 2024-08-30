Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Наверное могут....Но применив его ,они должны отдавать себе отчёт в том ,что ответ будет не по Украине ,а по применив...Макговерн: Запад ...
  • Сергей Иванов
    Эту суку еще поймают. Пидор.Футболист Алиев о...
  • Юрий Зубрин
    Мало ли педерастов и шизиков родилось в России .Ебанутый на всю голову алкаш!Экс-футболист Бил...

Врач Зинчева: первым симптомом деменции является снижение кратковременной памяти

Врач Зинчева: первым симптомом деменции является снижение кратковременной памяти

Деменция возникает при поражении головного мозга и характеризуется нарушениями в когнитивной сфере, страдает восприятие, внимание, узнавание, память, интеллект, речь, способность выполнять целенаправленные действия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх