Врач Зинчева: первым симптомом деменции является снижение кратковременной памяти

Деменция возникает при поражении головного мозга и характеризуется нарушениями в когнитивной сфере, страдает восприятие, внимание, узнавание, память, интеллект, речь, способность выполнять целенаправленные действия.
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