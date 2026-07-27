Захарова прокомментировала высказывания Токио о ядерном оружии

Япония ускоренными темпами ведет процесс ремилитаризации. Внедрение в него ядерной компоненты потенциально угрожает России, в частности Дальнему Востоку, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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