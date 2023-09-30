Роберт Кеннеди — младший хочет завершить Украинский конфликт за 100 дней

Один из претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2024 года Роберт Кеннеди-младший заявил, что в случае своего избрания он положит конец украинскому конфликту за 100 дней.
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