Meghan Markle made her first public appearance since moving back to Britain, accompanying Prince Harry on an official charity engagement in Nottingham.
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