Армия России продолжает активные действия на запорожском фронте. Сегодня по скоплению врага в центре города Гуляйполе было выпущено 15 артснарядов.
Популярные статьи
- «Пока чиновники будут лобызать руки предателей, теракты будут только нарастать»: почему Пескова с Пугачёвой не отделить от Прилепина
- Отряды ЧВК «Вагнер» начали мощный ночной штурм Бахмута (КАРТА)
- СРОЧНО: ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, группе должны выдать всё необходимое для продолжение штурма Артёмовска
Свежие комментарии