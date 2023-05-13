Русская весна

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Запорожский фронт: Армия России нанесла артудары по скоплению врага

Запорожский фронт: Армия России нанесла артудары по скоплению врага

Армия России продолжает активные действия на запорожском фронте. Сегодня по скоплению врага в центре города Гуляйполе было выпущено 15 артснарядов.

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