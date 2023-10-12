На Западе паника. Начался ответ за наши "красные линии". Мы медленно спускаемся с горки

Сразу видно когда москвичи пишут, вечно недовольные. Все им Путин плохой. Такое ощущение что всех негодяев в одном месте собрали для революции.

Влад Владимиров

Похоже, что появился в России ещё один весткий повод, чтоб все у нас гордились и своей большой страной и мудрым президентом.))) А желчь свою по трубам гнать для русофобов же не ново.))) Это же все на что они способны, не имея ни мозгов, ни аргументов...)))