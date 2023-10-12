В очередной раз восхищаюсь силой и мудростью нашего правителя. Вот правда. Восторг от осознания широты, глубины и высоты процессов, которыми ворочает Путин, словно титан.
На Западе паника. Начался ответ за наши "красные линии". Мы медленно спускаемся с горки
Комментарии
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ИИ
Исмах Исмах
Сразу видно когда москвичи пишут, вечно недовольные. Все им Путин плохой. Такое ощущение что всех негодяев в одном месте собрали для революции.
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9 час.
Влад Владимиров
Похоже, что появился в России ещё один весткий повод, чтоб все у нас гордились и своей большой страной и мудрым президентом.))) А желчь свою по трубам гнать для русофобов же не ново.))) Это же все на что они способны, не имея ни мозгов, ни аргументов...)))
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9 час.
Иваныч
Не статья, а сплошные эмоции и не более того. Тьфу..
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53 мин.
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