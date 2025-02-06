Mash: Раненый русский солдат получит миллион от американского производителя двигателей F-16

Суд обязал Pratt & Whitney расплатиться по старым долгам.Решением суда американская компания, производящая двигатели для истребителей F-16, расплатится и деньги получит раненный русский солдат – миллион рублей.
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