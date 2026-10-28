Юморные рассказы — Серёга, ты сказал «помоги с переездом». Я думал, диван тащить. — Диван? — Серёга хлопнул меня по плечу так, что у меня клацнули зубы.
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