Будівля посольства США в Києві, Україна (архівне фото) Посольство США в Україні закликало американців негайно залишити країну Попередження пов'язане з погіршенням ситуації з безпекою по всій Україні через російську агресію, що триває Посольство Сполучених Штатів в Україні звернулося до громадян США з попередженням про небажаність в'їзду на територію країни, а також закликало американців, що […] Сообщение Посольство США в Україні закликало американців негайно залишити країну появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.