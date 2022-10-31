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Взрыв на Новоднестровской ГЭС в Одесской области попал на видео

Взрыв на Новоднестровской ГЭС в Одесской области попал на видео

Жители Одесской области сообщили, что на Новоднестровской ГЭС произошел взрыв. Ранее украинские СМИ писали о взрывах на территории Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областей.

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