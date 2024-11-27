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Региональная Юридическая Служба

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Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине

Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине

Фото: rbc.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал неофициальный запрос в Конгресс о выделении дополнительных $24 миллиардов для поддержки Украины и пополнения запасов вооружений армии США, согласно информации издания Politico.

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