Фото: rbc.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал неофициальный запрос в Конгресс о выделении дополнительных $24 миллиардов для поддержки Украины и пополнения запасов вооружений армии США, согласно информации издания Politico.