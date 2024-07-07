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«Поддерживающая» Москву Марин Ле Пен вышла из себя после слов МИД России

«Поддерживающая» Москву Марин Ле Пен вышла из себя после слов МИД России

Не успели мы похвалить кандидатку на пост президента Франции Марин Ле Пен, как политик тут же успела переобуться: некогда самый «пророссийский» европейский политик заявила о готовности поддерживать «страну У» после победы на выборах и выступать в качестве оппонента Кремлю.

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Комментарии
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Eduard
Согласен!
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9 час.
Eduard
Что интересно,когда такие вот &quot;лидеры&quot; уходят,они опять начинают нормально говорить и думать.Вспоминается Арестович с Украины!
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9 час.
V K
Чего вы хотите от проституток?...
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3 час.

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