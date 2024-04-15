Дочь юмориста Михаила Задорнова провела выставку своих картин на Мальте. Елена Задорнова-Тартузи появилась на публике в откровенном платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее фигуру, и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.