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Ферстаппена отправят на общественные работы за мат

Ферстаппена отправят на общественные работы за мат

Гонщик не сдержал эмоций во время собрания пилотов.фото: redbullracing.com--> Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из Red Bull приговорён к общественным работам за мат на собрании пилотов, сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA).

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