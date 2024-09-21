Ферстаппена отправят на общественные работы за мат

Гонщик не сдержал эмоций во время собрания пилотов.фото: redbullracing.com--> Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из Red Bull приговорён к общественным работам за мат на собрании пилотов, сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA).