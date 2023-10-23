Власти ХМАО обязали «Сургутнефтегаз» восстановить лес после рубок на площади 100 га

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа заключил мировое соглашение с «Сургутнефтегазом» по иску о понудительных работах по лесовосстановлению лесных участков, где компания произвела рубки.
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