Жителя Ижевска обвинили в призывах к насилию над представителями власти

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ФСБ в Удмуртии пресекли противоправную деятельность жителя Ижевска, причастного к распространению в интернете призывов к осуществлению насилия в отношении представителей органов власти.
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