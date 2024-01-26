Медведев назвал все более реальным создание Техасской народной республики

МОСКВА, 26 января, ФедералПресс. Вашингтон демонстрирует свою тотальную неспособность справиться с иммиграционным кризисом на американо-мексиканской границе, из-за чего все более реальной становится перспектива гражданского противостояния в США.
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