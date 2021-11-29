Политика как она есть

38 933 подписчика

Эхо Москвы и украинцы о пресс-конференции Зеленского и "Свободе слова" Шустера, в чем разница

Эхо Москвы и украинцы о пресс-конференции Зеленского и "Свободе слова" Шустера, в чем разница

Ирина Петровская, бывший телекритик, и Ксения Ларина сразу указали: вот ТАМ было не то, что ЗДЕСЬ. И нашли столько достоинств, что мне придется их процитировать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх