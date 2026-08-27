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Легенде орловской сцены Владиславу Трахтенбергу исполнилось бы 78 лет

Легенде орловской сцены Владиславу Трахтенбергу исполнилось бы 78 лет

Сегодня, 27 августа, могло исполнится 78 лет заслуженному артисту России Владиславу Трахтенбергу. Орловцы помнят и чтут память об артисте Владиславе Трахтенберге, имя которого вписано в золотой фонд отечественного театра.

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