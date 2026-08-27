Легенде орловской сцены Владиславу Трахтенбергу исполнилось бы 78 лет

Сегодня, 27 августа, могло исполнится 78 лет заслуженному артисту России Владиславу Трахтенбергу. Орловцы помнят и чтут память об артисте Владиславе Трахтенберге, имя которого вписано в золотой фонд отечественного театра.
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