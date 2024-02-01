Андрей Кончаловский заявил, что не будет смотреть «Мастер и Маргариту» Локшина

Российский режиссёр Андрей Кончаловский рассказал, что не будет смотреть нашумевший фильм. Об это знаменитый режиссер рассказал порталу Life перед встречей кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами.
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