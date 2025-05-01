В Оренбургской области полицейские направили в зону специальной военной операции гуманитарный груз

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники подразделения Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» Оренбургской области собрали гуманитарный груз для военнослужащих, несущих службу на Херсонском направлении.
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