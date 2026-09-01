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Атака БПЛА на Ленобласть 1 сентября 2026: что известно к этому часу

Атака БПЛА на Ленобласть 1 сентября 2026: что известно к этому часу

Сегодня утром средства ПВО перехватили и уничтожили свыше пяти десятков вражеских беспилотников над Ленинградской областью.

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