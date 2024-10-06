Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Самые стильные и модные фильмы за всю историю кино

Самые стильные и модные фильмы за всю историю кино

Фильмы часто задают тренды в моде. Например, шелковый платок или черное платье, как у героини «Завтрака у Тиффани», плащ из глянцевой кожи или блестящие очки из «Матрицы», летящая юбка-плиссе Мерилин Монро… И это лишь малая часть того, что вошло в стильные женские и мужские гардеробы благодаря кино.

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