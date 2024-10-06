Самые стильные и модные фильмы за всю историю кино

Фильмы часто задают тренды в моде. Например, шелковый платок или черное платье, как у героини «Завтрака у Тиффани», плащ из глянцевой кожи или блестящие очки из «Матрицы», летящая юбка-плиссе Мерилин Монро… И это лишь малая часть того, что вошло в стильные женские и мужские гардеробы благодаря кино.