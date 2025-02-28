"Где платят – там и хорошо": Мазаев заговорил об отъезде в США! Артист сделал откровенное признание.Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев заявил, что ему безразлично, где именно зарабатывать деньги за границей.
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