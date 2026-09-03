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Газета.ру

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ТАСС: атака дронов на Москву 2-3 сентября стала одной из крупнейших за два года

ТАСС: атака дронов на Москву 2-3 сентября стала одной из крупнейших за два года

 © Telegram-канал "Воробьёв LIVE" Московский регион со 2 по 3 сентября подвергся одной из крупнейших атак беспилотников за последние два года.

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