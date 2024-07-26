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Известный актер получил престижную премию спустя полтора месяца

Известный актер получил престижную премию спустя полтора месяца

Актер Кологривый взял награду премии АПКиТ за съемки в «Слове пацана» Актер Никита Кологривый получил награду, которую ему должны были вручить на церемонии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) за роль в сериале «Слово пацана.

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