Известный актер получил престижную премию спустя полтора месяца

Актер Кологривый взял награду премии АПКиТ за съемки в «Слове пацана» Актер Никита Кологривый получил награду, которую ему должны были вручить на церемонии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) за роль в сериале «Слово пацана.