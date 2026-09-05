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31 подписчик

Автобусно-пешеходная экскурсия по Красной площади и историческому центру со скидкой 20%

Автобусно-пешеходная экскурсия по Красной площади и историческому центру со скидкой 20%

Насыщенный маршрут включает в себя всё, что стоит увидеть при первом посещении столицы, но будет интересно и тем, кто уже здесь бывал.

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