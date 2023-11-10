Во время пресс-тура в Кузбассе вручили новую партию машин скорой помощи

Сегодня состоялся пресс-тур на Кузбасскую клиническую станцию скорой медицинской помощи в Кемерове. Представителям СМИ и блогерам показали технику и аппаратуру, которая помогает спасать жизни кузбассовцев и обучили их навыкам тактической медицины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии